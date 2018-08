France Bleu Berry vous fait vivre l'ambiance et les coulisses du 43ème Stage - Festival International de Châteauroux chaque jour jusqu'au 21 août.

France Bleu Berry, partenaire du 43ème Festival International DARC, s'installe au cœur de cet évènement, qui a débuté ce dimanche 12 août et qui rassemble plus de 650 stagiaires de tous âges et du monde entier, et verra chaque soir se produire de très nombreux artistes :

en vidéo La liste des artistes présents au Festival DARC 2018

Deux rendez-vous en direct sur France Bleu Berry

Manuel Bonnefond vous donne rendez-vous pour deux moments d’antenne exceptionnels :

Dès 11h30, plongez dans l’ambiance du stage DARC : place à la danse, au chant et à la comédie en direct de Belle Isle avec les stagiaires-danseurs et l’ensemble des professeurs.

De 19h00 à 20h00, France Bleu Berry s’installe côté coulisses : des interviews en live de tous les artistes qui font le Festival depuis le studio de la place Voltaire à Châteauroux, sans oublier le clin d’œil aux 8 communes de l’Indre qui accueillent un concert DARC au Pays.

Des concerts itinérants exportent le Festival DARC dans tout le département de l'Indre

Le 43ème Stage - Festival International de Châteauroux est à vivre sur France Bleu Berry, sur francebleu.fr et sur la page facebook de la radio.