France Bleu Besançon prend ses quartiers à Vesoul ce vendredi 23 mars de 6h à 13h, et vous fait découvrir la vie des Vésuliens et les attraits de la ville haut-saônoise.

Vesoul, France

Dès 6h ce vendredi 23 mars, France Bleu Besançon vous donne rendez-vous dans la préfecture du département de la Haute-Saône, Vesoul, 15.600 habitants. Votre radio s'installe à la boulangerie du Théâtre, 29 place Pierre Renet. David Tuaillon, le patron de la boulangerie du Théâtre, - qui a fait son apprentissage au CFA de Belfort, qui est installé à Vesoul depuis 2011 et qui a aussi participé à La meilleure boulangerie de France avec la région Est -, nous accueille au milieu des bonnes odeurs de pains et croissants frais.

Nous recevrons, entre autres, Bertrand Creusy directeur de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Alain Chrétien maire de Vesoul, Jean-Pierre Vadoux maire de Noidans-les-Vesoul, Romain Joulia directeur des archives départementales de Vesoul, nous parlerons cuisine avec notre boulanger et Jean-Michel Turin chef étoilé du Château de Vauchoux, etc...

Suivez le direct en images sur la page facebook de France Bleu Besançon et retrouvez les meilleurs moments d'antenne sur cette page.

Zoom sur les prochaines festivités organisées dans la capitale de Haute-Saône :

Les croisières « détente et découverte »

Le 24 mars : cavalcade de printemps

Les 7 et 8 avril : Parade vénitienne

Du 12 au 16 juin : jeux internationaux de la jeunesse - UNSS

Centenaire de la grande guerre : Concours de la citoyenneté, Destins de vésuliens, Parrainages des soldats morts par les écoliers

