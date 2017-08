France Bleu Besançon partenaire de la Haute Foire de Pontarlier

France Bleu Besançon en direct de la Haute Foire de Pontarlier

Cet événement festif, populaire et chaleureux accompagne tous les deux ans la sortie du Mont d'Or ainsi que sa commercialisation !

5 jours de folie au cours desquels vous pourrez participer à des soirées inédites et à diverses animations pour petits et grands, concrétiser vos projets sur place et rencontrer des artisans et des commerçants en habitat, gastronomie, BTP, automobile, loisirs, artisanat,... Mais aussi découvrir des saveurs d'ici et d'ailleurs et éveiller vos sens en dégustant des produits locaux !

Et pour un moment de détente en famille ou entre amis, venez vous régaler au restaurant l'Alpage, tenu par les chefs du service Traiteur Interne de Micropolis. Assiettes comtoises et Mont d'Or seront au rendez-vous... De quoi se régaler !

Venez vivre un moment inoubliable entre amis, en famille ou avec des collaborateurs, car à la Haute Foire, on y vient comme on est !

Inscrivez-vous pour gagner vos deux entrées

Horaires d'ouverture :

- Jeudi 14 septembre : 14h – 23h*

- Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre : 10h – 23h*

- Lundi 18 septembre : 10h – 17h

*Le Chapiteau Principal et les Espaces Plein Air fermeront à 21h

Tarifs

- Tarif plein : 4€ (prévente sur tickets.micropolis.fr) gain de temps à l'entrée, pas de passage en caisse)

- Tarif réduit* : 3€

- Porteurs de la carte Avantages Jeunes : 2€

*(enfants de 6 à 12ans, demandeurs d'emploi, étudiants, personnes handicapées, et de 20h à 22h du jeudi 14 au dimanche 17)

Entrée gratuite :

- pour les enfants de moins de 6 ans

- le lundi 18 septembre

- à partir de 22h du jeudi 14 au dimanche 17

Rendez-vous à l'espace René Pourny de Pontarlier !