France Bleu Besançon partenaire du 70è Festival Musique Besançon Franche-Comté

Édition exceptionnelle avec plus de 50 rendez-vous prestigieux !

Depuis la création du Festival en 1948 à l’initiative de Gaston Poulet, puis du Concours de jeunes chefs d’orchestre sur celle d’Emile Vuillermoz, des milliers d’artistes du monde entier – musiciens, danseurs, chanteurs, compositeurs… – se sont succédés à Besançon et en Franche-Comté devant plusieurs générations de festivaliers. Sans nostalgie mais dans une continuité avec son prestigieux passé, l’équipe du Festival vous propose une édition 2017 qui se veut festive, riche, éclectique et innovante.

Musique baroque (Bach), récitals (Deux mezzos sinon rien, Soirées Lipatti), musique vocale (Schütz, Duruflé, Hersant…), musique de chambre, musiques du monde (Flamenco, Moyen-Orient…), jazz (neuf soirées au Pianos-bar) et bien sûr symphonique avec une pléiade d’orchestres européens et des grands noms du monde de la musique dont Charles Dutoit, Alexandre Tharaud, Karine Deshayes… sans oublier Leonard Slatkin qui présidera le jury du 55e Concours de jeunes chefs d’orchestre.

Huit concerts mettront à l’honneur Philippe Hersant qui termine sa résidence de compositeur particulièrement intense et appréciée.

Et pour un anniversaire encore plus ouvert, de nombreux événements gratuits sont proposés : soirée d’ouverture, concerts gratuits les samedis après-midi, retransmission sur écran géant de la Finale du Concours, exposition aux Passages Pasteur… et enfin Immersion symphonique, orchestre numérique interactif à découvrir cour du Palais Granvelle !