France Bleu Bourgogne vous offre vos places pour le concert de Céline Dion à Paris

Céline Dion est de retour en France. La star internationale se produit sur la scène de l'AccorHotels Arena de Paris les 4,5,8 et 9 juillet prochains. France Bleu Bourgogne, radio partenaire, vous offre vos places, le transport et la nuit d'hôtel pour le concert du 9 juillet.

Du 8 au 12 mai, jouez et gagnez 2 places pour le concert du 9 juillet à Paris. Le transport depuis la gare de domicile et la nuit d'hôtel sont compris.

Le nouvel album de Céline Dion est sorti le 24 mai 2016. La star entame sa tournée en France le 29 juin prochain. 4 dates en juillet à l'AccorHotels Arena de Paris sont programmées.

Céline est fière d’annoncer la tournée / Céline is proud to announce her upcoming tour CÉLINE DION LIVE 2017. -TC #CélineLive2017 pic.twitter.com/LBKXqco9Oq