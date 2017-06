France Bleu Bourgogne vous offre votre séjour à Europa-Park !

Jouez avec France Bleu Bourgogne pour gagner votre séjour à Europa-Park pour 4 personnes : 2 jours d'entrée au parc, une nuitée dans l'un des 5 hôtels 4* du parc avec petit-déjeuner buffet.

Tous les jours, du lundi à vendredi, entre le 19 et le 23 juin jouez avec France Bleu Bourgogne dans "le Bon bourguignon" pour gagner votre séjour à Europa-Park.

Venez découvrir La nouvelle grande attraction d’Europa-Park : « Voletarium » le rêve de voler devient réalité.

Europa-Park, le quai Tomi Ungerer © Radio France - Guy Wach

Europa-Park c’est aussi le tour de l’Europe en un seul endroit ! France, Angleterre, Islande ou Irlande, Europa-Park offre la possibilité de découvrir la diversité architecturale, culturelle et gastronomique de l’Europe au travers de 15 quartiers thématiques. Plus d’une centaine d’attractions et spectacles, dont 13 grands huit, parsèment un parc arboré de 95 hectares.

Avec près de 23 heures de représentation quotidienne, Europa-Park propose une grande variété de spectacles pour toute la famille.

Europa-Park se trouve à 3 heures de route au Nord-Est de Dijon par l'A36. il s'agit d'un parc à thèmes et complexe de loisirs. Avec près de 6 millions de visiteurs annuels, il est le deuxième parc le plus visité d'Europe. C'est la destination touristique la plus fréquentée de toute l'Allemagne.

