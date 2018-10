Du 1er au 05/10, 1 séjour en hébergement insolite au Domaine du Treuscoat à Pleyber Christ à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Niché dans un décor naturel typique du Finistère et de la Bretagne, le domaine a beaucoup de bien-être et de surprises à vous offrir. Qu’il soit perché, caché ou plus classique, l’hébergement insolite est idéal pour faire le bonheur des amoureux, des familles et des enfants. Portes ouvertes le 07/10