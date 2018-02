La Bretagne : une terre riche d’un patrimoine soigneusement préservé. Quatrième destination touristique de France, première pour les séjours à la mer, il existe de nombreuses façons de découvrir la Bretagne... Gagnez votre guide Petit Futé Bretagne 2018 en écoutant France Bleu Breizh Izel !

Destination BRETAGNE avec la collection France du Petit Futé

A travers cette collection, le Petit Futé invite ses lecteurs à la découverte de la France des terroirs avec une ligne éditoriale ouvertement axée sur le tourisme vert de proximité. Une façon originale de découvrir la France hors des sentiers battus avec de nombreuses rubriques revues et corrigées tous les ans telles que : points d’intérêt, incontournables, histoire, enfants du pays, géographie, nature, insolites, parcours à thèmes, adresses gourmandes, hébergements, bons plans...

Bretagne

Degemer mat e Breizh ! Bienvenue en Bretagne !

Et encore, bienvenue en terre bretonne... Une terre riche d'un patrimoine soigneusement préservé. La Bretagne est une région composée de quatre départements bien différents et pourtant unis par cette appartenance commune : les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Tous les quatre sont riches d'un patrimoine culturel, maritime, rural, architectural, religieux, ou encore gastronomique... Bretagne littorale (Armor) et intérieure (Argoat), villes et campagnes, ports de pêche et terres agricoles, sites touristiques et lieux mystérieux, bois et forêts, histoires et légendes, musées et parcs de loisirs, la Bretagne est une terre de contrastes qui offre un véritable patchwork de lieux à découvrir.

Quatrième destination touristique de France, première pour les séjours à la mer, il existe de nombreuses façons de découvrir la Bretagne. On peut ainsi y venir pour pratiquer des activités nautiques, profiter des bienfaits d'un séjour en thalasso, participer aux nombreux festivals de musique mais aussi y séjourner dans une ambiance de tourisme durable ou " vert ". Au détour des chemins et des villages, la Bretagne vous présentera ses chapelles, ses calvaires et autres monuments religieux mais aussi ses menhirs et ses dolmens... Elle vous laissera également découvrir ses îles : Belle-Île, Bréhat, Ouessant, Molène, Groix et d'autres îlots moins connus. Des îles qui vous seront facilement accessibles pour un séjour au bout du monde. Mais ce n'est pas tout ! La Bretagne peut aussi se parcourir à pied sur les milliers de kilomètres de chemins et sentiers, de circuits de petites et grandes randonnées, comme le GR 34 qui longe la côte sur près de 2 000 km ! Vous serez servis de paysages magnifiques, parfois même magiques...

Du Cap Fréhel à la pointe de la Torche, de la côte de granit rose aux " abers " finistériens, d'Océanopolis au zoo de Pont-Scorff, de la cité médiévale de Dinan au golfe du Morbihan en passant par la forêt de Brocéliande et le massif armoricain, sans oublier la baie du Mont Saint-Michel, la diversité des paysages et la variété des lieux font la richesse de cette région qui a toujours su marier authenticité et modernité.

Tout au long de ce guide, nous avons sélectionné toutes sortes de lieux (sites naturels, musées, parcs de loisirs...) à voir ou visiter, des hôtels, gîtes, chambres d'hôtes et campings où séjourner, des restaurants où déguster de délicieuses crêpes et produits de la mer.... Nous avons également répertorié les bonnes adresses pour dénicher des petits souvenirs de Bretagne (un véritable kouign aman ou une jolie boîte de galettes, une marinière ou un bol à prénom...) qu'on a bien envie de ramener chez soi... Avant de revenir... Car lorsqu'on vient une fois en Bretagne, on y revient toujours... Nous espérons donc vous faire découvrir ou redécouvrir...

Version numérique offerte avec le guide !