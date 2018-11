France Bleu Breizh Izel partenaire de "Noël à Trévarez" du 24 novembre 2018 au 6 janvier 2019

Une pluie de flocons virtuels recouvre Trévarez d’un manteau neigeux fantastique. Miguel Chevalier, véritable sculpteur de lumière et pionnier de l’art numérique, vous convie à une balade poétique entre rêve et réalité... Des Pass Gourmands pour une visite en famille à gagner !

Le Pass Gourmand pour une visite en famille comprend :

2 entrées adultes

2 entrées enfants

2 vins chauds

2 jus de pommes chauds

4 gaufres

Noël à Trévarez | Présence 2018 - Miguel Chevalier

D’UN RÊVE À L’AUTRE - MIGUEL CHEVALIER UNE EXPOSITION ÉVÉNEMENT !

Le Domaine de Trévarez invite cette année à un voyage dans l’univers artistique de Miguel Chevalier, l’un des pionniers de l’art numérique. Ce parcours D'un rêve à l'autre, explore sur un mode poétique et métaphorique la question du lien entre nature et artifice : D’un rêve à l’autre, décliné par ce génie de la lumière, prend appui sur l’observation des merveilles de la nature, de ses formes cristallines et végétales et de leur transposition imaginaire dans l’univers numérique.

Noël à Trévarez | Digital Cristaux 2018 - Miguel Chevalier

Au cœur de Trévarez, des tapis de cristaux virtuels s’animent à chaque pas, des installations interactives dessinent de multiples chorégraphies lumineuses, une lumière générative réinterprète une serre, une mystérieuse présence lumineuse anime la façade du château…

Tout au long du parcours, des écuries au château et vers le potager, la lumière vit et déroule sa poésie en utilisant la richesse des techniques informatiques d’aujourd’hui !

Une nouvelle édition, une performance étonnante, un univers artistique lumineux et toujours une invitation à une déambulation onirique entre rêve et réalité.

Noël à Trévarez | Table des convivialités 2018 - Miguel Chevalier

DES "JOURNÉES DE RÊVE" POUR UNE EXPOSITION PARTICIPATIVE

En lien étroit avec l’univers artistique de Miguel Chevalier, petits et grands créatifs s’associent, inventent, construisent. Le résultat de ces ateliers multimédias ouverts à tous et adaptés à chacun, encadrés par des graphistes, plasticiens et designers d’Ultra éditions* produit une exposition contributive et intergénérationnelle inédite !

*Ultra Éditions, maison d’édition associative créatrice d’événements installée au Relecq-Kerhuon.

Noël à Trévarez | Pixels Snow 2018 - Miguel Chevalier

DES ANIMATIONS

l Mille et un flocons

Le motif cristallin cher à Miguel Chevalier recèle bien des secrets... À travers de courts jeux autour des flocons, décryptez le langage des ordinateurs de l’artiste.

ET PETIT + : repartez avec une carte à colorier reprenant l’un des tapis neigeux de l’exposition !

Atelier-jeux en accès libre entre 14h et 19h - gratuit

l Le défi mathématique du jour

Un intermède convivial pour activer vos méninges et voir d’un œil avisé les œuvres de Miguel Chevalier empreintes de principes mathématiques ! Défis à partager ensuite sans modération…

Animations flash impromptues aux abords des écuries

l Zoom sur... Miguel Chevalier

En 15 minutes chrono, un focus sur une des œuvres de l’exposition vous permet d’aborder la démarche de cet artiste majeur de l’art numérique.

Visites flash impromptues au château

ET AUSSI

• Le café de Trévarez, une pause réconfortante avec vin chaud aux épices, café, thés, spécialités de Noël…

• Les boutiques, une sélection de livres, de décors de Noël, de produits gourmands