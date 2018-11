France Bleu Breizh Izel partenaire de "Noël des Créateurs 2018" au Château de Kerjean les 23, 24 et 25/11

Le Château de Kerjean fête cette année la 20ème édition du Noël des créateurs, et vous réserve encore des surprises ! Exposition-vente de créations originales au fil des salles du château, ouvertures en nocturne, illuminations, spectacle pour enfants, atelier de décorations de Noël...

La manifestation se déroule exceptionnellement sur trois jours et vous pourrez en profiter dès le vendredi 17h. Exposition-vente de créations originales au fil des salles du château, ouvertures en nocturne, illuminations, spectacle pour enfants, atelier de décorations de Noël, rencontre avec les créateurs, petite restauration et «happy-hour» dès le vendredi à 18h30, 3 jours exquis bien remplis !

Un délicieux avant-goût des fêtes de fin d'année avec une 20e édition qui promet d'être la plus belle exposition-vente des métiers d’art et de création dans le Grand-Ouest !

● LES CRÉATEURS

Céramiques, bijoux, accessoires de modes, luminaires, vêtements, décoration, produits de bien-être, gourmandises... Voici une multitude d'objets originaux et d'idées de cadeaux !

Une trentaine de designers et d'artisans d'art, sélectionnés pour l’originalité et la qualité de leur production, présenteront leurs dernières créations dans le cadre magique du Château de Kerjean. Une sélection qui offre de nombreuses nouveautés, puisque cette année près de la moitié des exposants sont présents pour la toute première fois.

● LE VENDREDI & LE SAMEDI C'EST NOCTURNE !

◊◊◊ KERJEAN LE SOIR ! ◊◊◊

Vendredi et samedi soir, la magie de Noël se prolonge jusqu'à 20h. Un moment rare où il fait bon visiter le château mis en valeur par des jeux de lumière colorée.

Vendredi et samedi à partir de 18h dans la cour du château

◊◊◊ HAPPY HOUR AU VIN CHAUD ! ◊◊◊

Vendredi soir, sous les arcades, un verre de vin chaud est offert par le château aux visiteurs pour fêter l'ouverture de cette 20e édition en toute convivialité.

Vendredi à partir de 18h30 sous les arcades / Gratuit

● LE SPECTACLE DÉDÉ KOAT - DE 3 ANS JUSQU'A TRÈS VIEUX

En français avec des vrais bouts de breton d’dans

Erwan Hemeury et sa guitare vont vous faire vivre l'aventure de Dédé Koat et vous prouver qu'au temps des châteaux forts et des vaillants chevaliers, ce n'est pas l'armure qui fait le cheval !

Samedi : 14h, 15h, 16h, 17h l Dimanche : 11h, 14h, 15h, 16h l Salle de conférence l Gratuit l 32 mn l 80 personnes l Sans réservation

● ATELIER EN FAMILLE "LES PETITS CRÉATEURS DE NOËL"

À votre tour, venez exprimer vos talents dans l’atelier « les petits créateurs de Noël ». J - 30 avant Noël ! Pour compter les jours jusqu'au 24 décembre, nous vous proposons de réaliser un calendrier de l'avent original. Petits créateurs et parents, venez découper, plier, coller et décorer votre création familiale.

Atelier en continu le samedi de 10h à 18h30 et le dimanche de 10h à 17h30 l Salle de réunion l Gratuit

ET AUSSI...

● PETITE RESTAURATION

La boulangerie-pâtisserie Le Signor propose des créations bio salées et sucrées. À déguster sur place ou à emporter.

Vendredi, samedi et dimanche en continu / Cuisine de la basse-cour

● CAFÉ ÉPHÉMÈRE

L’équipe du château vous accueille sous les arcades avec un choix de boissons chaudes.