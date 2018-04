Le Grand Prix Guyader est un événement unique. Il est le seul à rassembler autant de marins de multiples disciplines. A terre, on se rencontre, on partage, en mer, on régate, on s’affronte... L'occasion de vous offrir des produits Guyader Gastronomie : gagnez vos paniers Terre & Mer...

Le Grand Prix Guyader 2018 du 5 au 13 mai à Douarnenez

Le Grand Prix Guyader est un événement unique. Il est le seul à rassembler autant de marins de multiples disciplines. A terre, on se rencontre, on partage, en mer, on régate, on s’affronte. Multiples aussi les supports qui évoluent dans la superbe baie de Douarnenez durant les 10 jours du Grand Prix Guyader. On y croise les grands bateaux de course au large, les mythiques Dragon, les Diam 24, les Kite à foil et autres engins de vitesse qui défient les bêtes de course au large et même une sacrée flottille de bateaux de pêche sportive. Et multiples encore les titres et les médailles des acteurs du Grand Prix, sans parler des ténors de la planète voile qui s’y retrouvent. Sport, spectacle et convivialité sont les fondamentaux de cet événement qui sait marier les compétitions et les soirées de détente au sein d’un village chaleureux où se découvrent et se dégustent les produits de Cornouaille.

Le Grand Prix Guyader est aussi et surtout un événement singulier auquel les marins vouent une authentique fidélité parce qu’ils y sont véritablement « reçus », en effet, chez les Penn Sardin, le sport et la fête sont célébrés avec le même sérieux !

Du 23/04 au 27/04 puis du 30/04 au 04/05 à 9h40 , France Bleu Breizh Izel et Guyader Gastronomie en partenariat avec Le Grand Prix Guyader vous offrent des paniers Terre et Mer.

Guyader Gastronomie Depuis sa création en Bretagne en 1930, GUYADER s’attache à développer des produits savoureux et authentiques au service d’une gastronomie réinventée. Les recettes entre terre et mer reflètent l’excellence du patrimoine culinaire régional et l’ouverture du groupe sur le monde. Spécialiste des rillettes et terrines de la mer, Guyader Gastronomie fait évoluer régulièrement ses gammes par de nouvelles associations de saveurs et des présentations innovantes.

Guyader Gastronomie

Le panier Terre et Mer Guyader Gastronomie associe des produits frais et conserves (1) représentant le savoir-faire de l’entreprise.

Contenu du panier :

Sac Guyader Gastronomie

Pochette réfrigéré

Produits Guyader (rillettes, poissons fumés, charcuterie, terrines ...)

(1) Selon la sélection du moment