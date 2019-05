France Bleu Breizh Izel partenaire du Grand Prix Guyader du 3 au 11/05/19 à Douarnenez et de la Bermudes 1000 Race

Le Grand Prix Guyader est un événement unique. Il est le seul à rassembler autant de marins de multiples disciplines. A terre, on se rencontre, on partage, en mer, on régate, on s’affronte... Evènement à vivre en direct de Douarnenez le 8 mai de 9h00 à 11h00 sur France Bleu Breizh Izel !

Douarnenez, France

Le Grand Prix Guyader 2019 aura lieu du 3 au 11 mai à Douarnenez

Multiples aussi les supports qui évoluent dans la superbe baie de Douarnenez durant les 10 jours du Grand Prix Guyader. On y croise les grands bateaux de course au large, les mythiques Dragon, les Diam 24, les Kite à foil et autres engins de vitesse qui défient les bêtes de course au large et même une sacrée flottille de bateaux de pêche sportive. Et multiples encore les titres et les médailles des acteurs du Grand Prix, sans parler des ténors de la planète voile qui s'y retrouvent. Sport, spectacle et convivialité sont les fondamentaux de cet événement qui sait marier les compétitions et les soirées de détente au sein d'un village chaleureux où se découvrent et se dégustent les produits de Cornouaille.

Le Grand Prix Guyader est aussi et surtout un événement singulier auquel les marins vouent une authentique fidélité parce qu’ils y sont véritablement « reçus », en effet, chez les Penn Sardin, le sport et la fête sont célébrés avec le même sérieux !

France Bleu Breizh Izel sera présente, en direct depuis Douarnenez le mercredi 8 mai 2019

Emissions spéciales en direct à l'occasion du départ de la Bermudes 1000 Race dans le cadre du Grand Prix Guyader de 9h00 à 11h00 avec Catherine Kérével et Nicolas Rohel

Douarnenez et Brest se mobilisent avec fierté pour la Bermudes 1000 Race

Le 8 mai prochain, dans la foulée du Grand Prix Guyader, dix-huit solitaires s’aligneront au départ de la Bermudes 1000 Race, la première des trois épreuves inscrites au calendrier 2019 des IMOCA Globes Series. Tous quitteront alors la baie de Douarnenez pour rejoindre la rade de Brest via le mythique phare du Fastnet et une marque virtuelle au large de l’archipel des Açores, avec un total de 2000 milles à parcourir. Un tracé haut en couleur qui va renforcer, une fois encore, le lien fort qui unis les territoires de l’ouest breton et en particulier les deux métropoles finistériennes. Deux villes qui, symboliquement, se rejoignent pour montrer aux passionnés de la mer et de la voile, combien elles savent s’unir pour construire de nouveaux projets.

