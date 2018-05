Rendez-vous les 9 et 10 juin à l'Atmosphère de Rethel

France Bleu Champagne-Ardenne et l'association Philarmonie Sud-Ardennes vous présentent le concert "The Armed Man, A Mass for Peace" avec les Choeurs La Cantilène, Les Cenelles Dom Pérignon , samedi 9 juin à 20h30 et dimanche 10 juin à 16h, à l'Atmosphère de Rethel

The Armed Man

THE ARMED MAN a Mass for Peace

​Commande du Royal Armouries Museum pour les célébrations du millénaire, et marquer le déplacement du musée depuis Londres vers Leeds, The Armed man a mass for Peace, du compositeur anglais Karl Jenkins fut créée en Avril 2000 et dédiée aux victimes de la guerre du Kosovo.

Il s’agit, au même titre que le War Requiem de B.Britten, d’une oeuvre entièrement anti- guerre, basée principalement sur la messe catholique.

