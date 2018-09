LA BLOCK PARTY est de retour place du Forum à Reims, dimanche 23 septembre de 12h à 20h

France Bleu Champagne-Ardenne partenaire de LA BLOCK PARTY 2018, dimanche 23 septembre de 12h à 20h, place du Forum à Reims.

Un événement populaire, gratuit et original dé- dié aux cultures urbaines qui fête cette année son sixième anniversaire. La Block Party cherche à valoriser toute pratique artistique, culturelle ou sportive issue de l’espace urbain. Au programme de cette édition : démonstrations, initiations et performances autour des 4 principales disciplines du mouvement hip-hop (MUSIQUE, DANSE, ARTS VISUELS ET SPORTS UR- BAINS)

Soucieux d’innover année après année, l’édition LA BLOCK PARTY 2018 fera également la part belle à une cinquième thématique. Après la « végétalisation urbaine » en 2017, nous consacrerons une grande partie de la programmation au LIFESTYLE avec entre autres la présence d’un coiffeur/barbier, d’un vinyle shop et pleins de stands à découvrir.