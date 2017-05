Rendez-vous les 9 & 10 juin Halles du Boulingrin

France Bleu Champagne Ardenne vous convie à "La Champenoise - Fête du Champagne"

La Champenoise

Venez célébrer le rayonnement du Champagne à travers la planète et partez à la découverte des producteurs qui participent à la renommée de notre si belle région. La fête du Champagne met à l'honneur le savoir faire Champenois pendant deux jours et renouvelle le pari de rassembler locaux, touristes et professionnels au sein du mythique lieu Rémois : Les halles du Boulingrin ! La Champenoise 2017 c'est 65 producteurs de Champagne, de la gastronomie locale, et tous ceux qui souhaitent céder à l'appel du Champagne et des bons moments.

