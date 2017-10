Rendez-vous dimanche 12 novembre au Parc de Champagne

France Bleu Champagne-Ardenne partenaire de la course LES BACCHANTES dimanche 12 novembre au Parc de Champagne à Reims.

Course LES BACCHANTES 2017

Une course pas sérieuse pour une cause sérieuse !

Afin de collecter des fonds au profit de la lutte contre les maladies de la prostate, l’association les Bacchantes organise chaque mois de Novembre depuis 2012, des courses pas sérieuses pour une cause sérieuse ! Sur un parcours de 8 km ouvert aux filles et aux garçons, l’équipe des Bacchantes vous invite à participer à une course pas comme les autres ! Outre la convivialité et le don de soi, indispensables, tous les participants à la course sont “soumis” à un dress code pour le moins singulier sur la ligne de départ : le port de la moustache obligatoire… naturelle, collée ou dessinée.

Au départ du Parc de Champagne, une boucle de 8 km passe par la Coulée Verte, le parc des Grenouilles et le parc de la Cerisaie pour revenir au Parc de Champagne. A n’en pas douter, un parcours plein d’effervescence, à déguster sans modération…