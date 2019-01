France Bleu Champagne-Ardenne partenaire du 22ème Rallye Monte-Carlo Historique au départ de Reims

Rendez-vous les 31 janvier et 1er février à Reims

France Bleu Champagne-Ardenne partenaire du 22ème Rallye Monter-Carlo Historique au départ de Reims

Depuis le parvis de la Cathédrale de Reims, 111 véhicules venus d'une autre époque, s'élanceront, vendredi 1er février, sur les routes de France et de Navarre direction Monaco. Reims, ville départ au côté d'Athènes, Bad Homburg, Barcelone Glasgow, Milan et Monaco, est la seule ville à avoir organisé les 22 départs du rallye historique.

Rallye Monte-Carlo Historique Reims

Treize nationalités et 21 équipages régionaux

Allemagne, Angleterre, Belgique, Danemark, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Principauté de Monaco, Norvège, Russie, Suède, Suisse et France, … Des équipages originaires de ces 13 pays sur les 17 représentés ont choisi Reims pour ville de départ.

Des régionaux figurent parmi les équipages et pour certains, présents depuis le début et ont connu toutes les éditions, d’autres en revanche découvrent ce célèbre rallye. Saluons, parmi ces 42 participants régionaux, nos trois "drôles de dames" dont une pilote, Catherine DOUSSIER au volant d’une Mini Cooper 1300.

Le doyen des pilotes, 83 ans en mars prochain est un régional, Guy DELONG, maire de Saint-Euphraise et conseiller communautaire du Grand Reims.

Rallye Monte-Carlo Historique Reims © Radio France - C.Guignette Houdinet

Jeudi 31 janvier à partir de 16 heures et vendredi 1er février dès 8h30, vous pourrez admirez les bolides et côtoyer les équipages au Parc des Expositions pour les vérifications techniques et administratives. Vers 15h30, les véhicules se rendront Cours Anatole France pour attendre le départ

Premier départ vers 19 heures, depuis le parvis de la Cathédrale, les véhicules s'élanceront pour un long très long périple vers les Alpes, via le boulevard de la Paix, à travers Reims puis direction la Montagne de Reims en passant par Mally-Champagne, Verzenay, Verzy ... Arrivée prévue à Monaco le mercredi 6 février.