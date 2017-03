France Bleu Champagne-Ardenne partenaire du 30è Salon Champenois du Véhicule de colletion

Rendez-vous les 11 et 12 mars au Parc des Expositions de Reims

France Bleu Champagne-Ardenne vous présente le 30ème Salon Champenois du Véhicule de collection les 11 et 12 mars au Parc des Expositions de Reims.

Organisé par « Les Belles Champenoises d’Epoque », le salon figure parmi les 5 plus grands salons européens. Il présente des grandes marques de véhicules de collection, pièces détachées, miniatures, documentation, bourses d’échanges. Plus de 26000 visiteurs venus de toute l’Europe sont attendus à cette manifestation se déroulant sur 30000 m² d’exposition.

On y trouvera logiquement de nombreux clubs. Chaque année, deux halls entiers leurs sont dédié. En plus d’exposer les autos qui soudent leur passion, chaque club aura la possibilité de proposer soit un décor simple, soit une mise en scène de ses membres sur le thème Joyeux Anniversaire. Pas loin d’eux, l’exposition centrale sera dédiée aux autos ayant marqué leur époque. Du côté des Citroën, on se doute que les Tractions, DS ou 2CV seront exposées. Pour le reste, peut-être doit-on s’attendre à voir une Alpine A110 ou une Ford Mustang… A vrai dire, pas facile de déchiffre le thème. Tout le reste du salon de Reims 2017, c’est à dire l’extérieur, et le troisième hall sera rempli d’exposants marchands. Du ferrailleur ayant récupéré des pièces de Rosengart jusqu’à la 106, au vendeur de miniatures « Atlas », les amateurs seront une fois de plus au rendez-vous.