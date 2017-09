Rendez-vous les 5 - 6 - 7 & 8 octobre à La Cartonnerie de Reims

France Bleu Champagne-Ardenne partenaire du CHARABIA Festival du 5 au 8 octobre à La Cartonnerie de Reims.

CHARABIA Festival

Pour les amoureux des mots et les oreilles curieuses, Barcella et Ulysse Maison d’Artistes vous présentent Charabia Festival de Reims. Un festival dédié à la chanson Française et à la poésie sous toutes ses coutures. Pour célébrer la naissance de ce festival de nombreux artistes de la scène française vous feront découvrir leurs univers. À l’affiche de cet ambitieux évènement, une programmation musicale concoctée avec soin par Barcella. A noter, parmi les artistes présents, Olivia Ruiz, Mathieu Boogaerts, Tété, Biglo & Oli et bien d'autres ... Nos chers têtes blondes ne sont pas oubliés, la journée de dimanche leur sera consacrée.

Quatre rendez-vous familiaux à ne manquer sous aucun prétexte, du jeudi 5 au dimanche 8 octobre à la Cartonnerie de Reims.

CHARABIA Festival

►►CHARABIA Festival Facebook