Rendez-vous jusqu'au 22 octobre aux quatre coins de la Marne

France Bleu Champagne-Ardenne partenaire du Festival Itinéraires du 16 septembre au 22 octobre.

Festival Itinéraires

Le festival Itinéraires propose, aux quatre coins du département de la Marne, des spectacles musicaux et théâtraux dans des lieux assez inhabituels. C’est à un voyage musical et théâtral d’une douzaine d’étapes. Les divertissements sortent des scènes classiques et prennent place dans des sites souvent insolites, décalés, du patrimoine rural marnais. Musiques du monde, jazz, classique, chanson, théâtre, ciné-concert, jeune public : chaque étape des Itinéraires est une scène ouverte à la richesse du patrimoine et à la diversité des talents. Ce festival réinvente le territoire et vous convie, au gré de vos envies, à découvrir la Marne autrement.

En 2017, pour sa 19ème édition, le Festival Itinéraires fait écho au Centenaire de l'entrée en guerre des américains en 1917. Le département de la Marne vous propose de découvrir l’apport des américains sur le sol français dans la première guerre mondiale à travers 12 spectacles et concerts proposés dans douze communes du département.