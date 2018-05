Rendez-vous du 24 mai au 3 juin au Parc de Champagne à Reims

France Bleu Champagne-Ardenne partenaire du jumping de Reims 2018 du 24 mai au 3 juin.

Jumping de Reims 2018 © Radio France - C Guignette Houdinet

Une longue histoire entre les sports équestres internationaux et le Parc de Champagne de Reims.

La Société Hippique de Reims organise depuis 1929 les concours internationaux et nationaux de saut d’obstacles de Reims dans le magnifique cadre du Parc de Champagne (ex-Parc Pommery).

C’est en 1990 que le premier Concours de saut d’obstacles international officiel (CSIO) Juniors a eu lieu à Reims ; le CSIO Jeunes cavaliers a été ajouté en 1999. Après une interruption de trois années nécessaires à la réalisation d’importants travaux de restauration du terrain d’honneur, la Fédération française d’équitation a reconduit ces mêmes CSIO à Reims depuis 2008. Elle a complété l’Officiel de France Espoirs en 2011 en y associant le CSIO Enfants.

Jumping de Reims 2018

Jumping International de Reims

A partir du 24 mai, les amateurs de sport équestre et le grand public sont invités à suivre une semaine riche en compétitions, qui démarrera avec le plus haut niveau (le CSI 3 étoiles regroupant les meilleurs cavaliers français et internationaux) jusqu’à la base. Le parc de Champagne accueille en effet les représentants d’une quinzaine de nations, mais propose aussi des concours dans diverses catégories, y compris des débutants.

18 à 20 000 spectateurs, cavaliers, propriétaires, partenaires se rassemblent chaque année dans le cadre exceptionnel du Parc de Champagne pour suivre les différentes épreuves considérées par les uns comme une manifestation sportive de haut niveau, et par les autres comme un spectacle de qualité.

Jumping Reims 2018

Les meilleurs cavaliers européens

Après une parenthèse de 20 années consacrées aux Juniors, les épreuves ont été à nouveau ouvertes aux Seniors. L’ensemble des fédérations équestres européennes sont invitées, notamment les plus importantes dans le domaine de l’équitation de haut niveau : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse...