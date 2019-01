France Bleu Champagne-Ardenne partenaire du Salon MA MAISON MES PROJETS à Epernay

Rendez-vous les 25, 26 & 27 janvier au Millesium d'Epernay

France Bleu Champagne-Ardenne partenaire du Salon MA MAISON MES PROJETS les 25, 26 & 27 janvier au Millésium d'Epernay.

SALON MA MAISON MES PROJETS

Durant 3 jours, venez vous faire accompagner et conseiller dans vos projets de construction, de rénovation et d’aménagement intérieur et extérieur.

Une nouvelle fois, la salon MA MAISON MES PROJETS renouvelle son partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Marne, pour créer un marché des créateurs autour d’une offre étoffée et plus qualitative. Mobilier acier ou bois, relooking de meuble, artistes peintres, créateurs de luminaires ou encore céramistes, tous seront présents pour présenter la créativité dans les éléments décoratifs de la maison.

90 exposants et marques pour apporter leur expertise et partager les innovations techniques et technologiques qui accompagnement l’évolution de nos besoins.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Transformer, embellir, chouchouter sa maison ! Architectes, décorateurs, bains, carrelage, cheminées, cuisines, mobilier, parquet, plafond tendu, poêles, … CONSTRUCTION • IMMOBILIER

Amélioration de l’habitat, performance énergétique… : chauffage, courtage en travaux, domotique, fermetures, isolation, menuiserie, revêtements sols et murs…

Amélioration de l’habitat, performance énergétique… : chauffage, courtage en travaux, domotique, fermetures, isolation, menuiserie, revêtements sols et murs… AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Jardin, terrasse, balcon… les nouvelles “pièces“ à vivre : paysagistes, piscines, spas, pergolas, mobilier, vérandas, stores, volets…

MA MAISON MES PROJETS, le salon à vivre et à partager pour créer la maison qui ressemble à chacun !