Rendez-vous vendredi 31 mars à la Basilique Ste Clotilde

France Bleu Champagne-Ardenne partenaire du concert "Les Violons de France", vendredi 31 mars à 20h30, Basilique Sainte Clotilde à Reims.

LES VIOLONS DE FRANCE

Directeur musical et soliste, Frédéric Moreau est lauréat des premiers prix à l’unanimité de violon et de musique de chambre du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et fonde en 1995 l’orchestre « Les Violons de France ». Cet ensemble à cordes remporte rapidement un vif succès grâce à deux qualités essentielles : l’exceptionnelle virtuosité de ses musiciens et solistes ainsi que l’extraordinaire complicité qui habite les membres de l’orchestre.

Pour leur tournée 2017, les artistes ont choisi de vous inviter à un voyage au cœur de la musique classique italienne en compagnie d’Antonio VIVALDI et de Niccolò PAGANINI. Le violon diaboliquement virtuose de Frédéric Moreau, à la manière d’un Paganini, provoque l’enthousiasme sur scène et déploie une sorte d’extraordinaire feu d’artifice : une musique qui rend heureux !

►► Frédéric MOREEAU & Les Violons de France