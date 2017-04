France Bleu Champagne Ardenne présente le Festival Orbis Pictus 2017

Rendez-vous du 28 au 30 avril au Palais du Tau

France Bleu Champagne-Ardenne vous donne rendez-vous au Festival Orbis Pictus du 28 au 30 avril.

ORBIS PICTUS 2017

Le palais du Tau ouvre ses portes au festival Orbis Pictus pour 3 jours de découvertes marionnettiques. Proposé par la compagnie rémoise Le Jardin parallèle, le festival de formes brèves marionnettiques Orbis Pictus revient, pour sa huitième édition, habiter le palais du Tau avec à l’affiche la création contemporaine des théâtres de marionnettes. Au programme, une vingtaine de spectacles variant de 5 à 35 minutes seront présentés deux fois par jour dans les salles du monument.

Plus de vingt compagnies nationales et internationales investissent la cour d’Honneur et les salles de ce lieu classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, pour y présenter les univers hors normes de la marionnette contemporaine.

VENDREDI 28 AVRIL 2017

18h Inauguration du festival

19h-22h Spectacles en parcours

22h Spectacle inaugural

SAMEDI 29 AVRIL 2017

De 9h à 13h Les Carnets d’Orbis, au Cellier

De 14h à 22h Spectacles en parcours

22h Concert

DIMANCHE 30 AVRIL 2017

De 11h à 18h Spectacles en parcours