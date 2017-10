France Bleu Champagne-Ardenne présente le festival WAR ON SCREEN 2017

Rendez-vous du 4 au 8 octobre

France Bleu Champagne-Ardenne présente le festival WAR ON SCREEN du 4 au 8 octobre à Châlons en Champagne et Suippes

WAR ON SCREEN

WAR ON SCREEN, le seul festival international dédié aux représentations par la fiction, le documentaire ou le reportage des conflits d’hier, d’aujourd’hui et de demain, réels ou imaginaires en passant par tous les genres, de la comédie au film d’espionnage, de la science fiction à l’épopée historique et le drame social.