France Bleu Champagne Ardenne reçoit l'auteur Michel BUSSI

Rendez-vous mercredi 22 février dès 14h

France Bleu Champagne Ardenne reçoit Michel BUSSI pour la sortie de son roman "Le temps est assassin"

Michel BUSSI

Michel Bussi est en dédicace de 14h à 16h à la Librairie Guerlin Martin place d'Erlon à Reims.

Il est l'invité de Christelle Lapierre de 16h30 à 19h pour son émission "CA VAUT LE DÉTOUR" en direct du restaurant L'Édito place d'Erlon à Reims

Michel BUSSI - Le temps est assassin

Eté 1989 La Corse, presqu’île de la Revellata, entre mer et montagne. Une route en corniche, un ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop vite... et bascule dans le vide. Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère sont morts sous ses yeux. Eté 2016 Clotilde revient pour la première fois sur les lieux de l’accident, avec son mari et sa fille ado, en vacances, pour exorciser le passé. A l’endroit même où elle a passé son dernier été avec ses parents, elle reçoit une lettre. Une lettre signée de sa mère. Vivante ?