France Bleu Champagne partenaire de la 7ème édition Soirée Dégustation des Grandes Cuvées de Champagne

7ème Édition pétillante, vendredi 7 avril

France Bleu Champagne-Ardenne vous donne rendez-vous vendredi 7 avril, à partir de 20h, à la 7ème Soirée Dégustation des Grande Cuvées de Champagne, Salle Grand Cordon Champagne GH Mumm à Reims.

Organisée chaque année chez une Maison de Champagne, un Vigneron ou une Coopérative, cet événement est l’occasion de présenter et d’expliquer les secrets d’élaboration de Cuvées fondamentalement identitaires et uniques par leurs élaborateurs, à une centaine de professionnels. Après la dégustation de 7 Champagnes d’exception, un buffet gastronomique vous est proposé. L’occasion unique de partager un moment avec les plus grandes personnalités du monde du vin en Champagne, souvent peu disponibles et ne parlant que rarement de leurs techniques de vinification, leurs secrets d’élaboration, en quelque sorte : les chefs de cave.

