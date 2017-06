France Bleu Drôme Ardèche : la radio des festivals

Du Vercors aux Cévennes Ardéchoises, en passant par la Vallée du Rhône et la Drôme Provençale, France Bleu Drôme Ardèche soutient une quinzaine de festivals, des plus importants au plus modestes. Retrouvez les artistes dans notre agenda des spectacles à 8H35 et 12H30, et gagnez vos invitations.

Demandez le programme

Variétés, pop-rock, électro, jazz, classique et humour. Devant la diversité des spectacles, des concerts, il y a forcément un festival qui vous correspond en Ardèche ou dans la Drôme.

France Bleu Drôme Ardèche partenaire des meilleurs moments de votre été.

→Le 1er Crussol Festival, au theâtre de verdure au pied des ruines du château médiéval de Crussol à Saint-Péray en Ardèche. en plus d'un village "éco-citoyen" gratuit en journée, 2 soirées-concerts samedi 8 dimanche 9 juillet avec Zaz, co-organisatrice de l'évènement

→Montélimar Agglo Festival avec 4 grands concerts du 3 au 7 juillet dont une soirée avec 3 des meilleurs DJ Français comme The Avener, et jusqu'à fin juillet un off d'une quinzaine de concerts gratuits dans les villes et villages du Pays Montilien avec par exemple Art Mengo à Châteauneuf du Rhône et Jeane Manson à Ancône.

→Kermezzoo, le festival d'humour de Romans les 29, 30 juin et 1er juillet avec Alex Vizorek, Redouane Harjane, Yassine Belattar, François-Xavier Demaison et Michaël Grégorio.

→Les concerts de l'été au Palais idéal du Facteur Cheval à Hauterives dans le nord-Drôme, du 20 juin au 12 juillet et c'est Julien Clerc version piano-voix que revient l'honneur de clore cette saison 2017 le 12 juillet. Le Palais idéal sert de décor de fond de scène aux concerts. Des soirées intimistes où le public est au plus près des artistes.

→Le festival Sur le champ, ce sont des concerts gratuits sur le très beau Champs de Mars de Valence, près du kiosque Peynet. Parmi les artistes, les soeurs Berthollet et Catherine Ringer, l'inoubliable voix du groupe Rita Mitsouko.

→Sophie Forte jouera la maitresse de cérémonie des principales soirées du Festival National des Humoristes à Tournon et autour de Tournon sur Rhône en Ardèche. Tex, un habitué de ce rendez-vous sera là lui aussi. Sketchs, théâtre, chansons...à rire...Belle manière d'aborder la rentrée du 24 août au 2 septembre!

Affiche Festival National des Humoristes 2017 - ISA

→La Chabriole est le plus vieux festival de France. Cette année, c'est la 42ème édition avec samedi 15 juillet le concerts des groupes "Les Hurlements de Léo" et "Les Ogres de Barback". Dimanche 16, en plein air, et en musique, on déguste la bombine, spécialité Ardachoise à base de pommes de terre.

Affiche La Chabriole 2017 - Boris Monnier

→Jazz à Vienne, à quelques kilomètres de la frontière nord de la Drôme. Un incontournable de ce début de saison avec entre le 29 juin et le 13 juillet, Zucchero, MC Solaar et la Valentinoise Anne Sila, finaliste de l'émission The Voice sur TF1.

→Du 5 au 7 juillet, le cadre reposant, dépaysant et presque rafraichissant de l'Orangerie du château de Montéléger au sud de Valence accueille 3 concerts. L'accordéoniste Richard Galliano ouvre le bal mercredi 5 juillet.

→Romans accueille du 5 au 9 juillet le 40ème Festival international Cultures et Traditions du monde. Les amateurs de musiques et de danses folkloriques se régalent. Des spectacles mais aussi de belles rencontres et des voyages.

Affiche festival Cultures et traditions du monde 2017 à Romans

→Antraigues sur Volane, en Ardèche, était le coin de paradis de Jean Ferrat. Il est normal que dans ce joli village Ardéchois, on ait créé un Festival Jean Ferrat qui donne la part belle à la chanson française. Samedi 15 juillet nous applaudissons Thomas Fersen avec Moblot en 1ere partie; dimanche 16 diner sous les étoiles. Tout au long du week-end, de nombreux jeunes artistes se produisent gratuitement. Parmi eux Gauvain Sers qui est un coup de coeur France Bleu Drôme Ardèche.

→Le festival des Chapelles en Royans-Vercors est certainement le plus romantique des festivals que nous avons sélectionné. Une dizaine de communes accueille des concerts de musique classique. Beethoven est à l'honneur, lui qui se proclama "Poète des sons", mais aussi Chopin, Schubert, Schumann

Affiche Festival des chapelles Royans Vercors 2017 - Marie Loppé

→À Larnas, dans le sud Ardèche, on vous sert chaque été durant 3 soirs consécutifs, du 21 au 23 juillet, le jazz sur un plateau. Un festival qui se veut convivial, preuve en est, il ouvre avec une soirée jazz-Tapas! Tous les jazz sont représentés, du swing à l'electro-jazz.

→Il n'y a pas que la bonne odeur du thym et de la lavande en Drôme Provençale...Du 13 au 26 août, il flotte comme un doux Parfum de jazz. Du nom de ce festival qui proposent des concerts à Buis Les Baronnies mais aussi dans plusieurs communes du Tricastin. Le guitariste Birelli Lagrène en quartet mettra le point final à l'édition 2017 à Saint-Paul Trois Châteaux samedi 26 août. Notre coup de coeur, incontestablement le groupe Ardéchois Les doigts de l'homme qui se produit mardi 15 à Mollans sur Ouvèze.