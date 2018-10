Rendez-vous le jeudi 8 novembre à 20h sur la scène du Comedy Palace à Valence.

Belzaii est un quartet né au printemps 2015 dans la Drôme, pour donner corps aux nombreuses compositions de son guitariste soliste, Olivier Tassëel.

Mais c'est surtout sa rencontre humaine et musicale avec le saxophoniste de la formation, Cédric Meunier au soprano, qui fût déterminante.

L'écriture précise et riche de couleurs variées d'Olivier, alliée à la sensibilité et au son puissant de Cédric, ont su donner vie à une musique généreuse, originale, et troublante de sincérité.

Et c'est grâce au soutien rythmique de Nicolas Gavotto à la guitare, et de Cédric Martin à la contrebasse, que le quartet trouve son point d'équilibre.

On parle beaucoup de « jazz manouche » aujourd'hui. Pourtant, parler de jazz manouche est un non-sens. Il existe autant de jazz(s) manouche que de musiciens qui en joue. Belzaii aime parler de la « musique de Django » pour définir ce style. La musique de Django n'est-elle pas déjà le fruit de la fusion entre la musique traditionnelle des Tziganes, le jazz américain, et la musette ? Et on ne parle même pas de Debussy et de tant d'autres qui ont nourri la sensibilité de ce pionnier ...

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Belzaii apporte à ce genre musical une multitude d'influences : bossa, klezmer, baroque, modale, musette, be-bop, ... pour créer à son tour sa propre musique, et continuer d'emmener l'héritage de Django vers de nouveaux horizons.

