"France Bleu Drôme-Ardèche Live" invite L'EFFET SWING

Un trio ardéchois électro-swing...

2018 : Le groupe décide de mettre sur pied un nouveau répertoire, affranchi des codes du jazz traditionnel !

L’Effet Swing entame sa métamorphose et construit un univers loufoque et débridé. Guillaume, Fabien et Gilles enfilent leur costumes de super-zazous et deviennent Gougaï, Gamin et Groumpf...

Leur musique se nommera désormais de l'Electro-Kawaii !

DIFFUSIONS du France Bleu Drôme-Ardèche LIVE :

Samedi 6 avril à 19h et dimanche 14 avril à 18h