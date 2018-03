France Bleu Drome Ardèche présente le Crussol Festival

Le Crussol Festival se déroules les samedi 7 dimanche 8 juillet 2018 à Saint-Péray en Ardèche. Au programme, parmi les artistes annoncés : Emir Kusturica and the No Smoking orchestra, Claudio Capéo, Amadou et Mariam, La dame blanche, General Elektriks.