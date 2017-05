France Bleu Drôme Ardèche vous offre des Georgettes

A l'approche de la fête des Mères, France Bleu Drôme Ardèche, vous offre chaque jour du lundi au vendredi entre le 15 et le 26 mai, un bracelet de la collection "Les Georgettes".

A l'approche de la fête des Mères, France Bleu Drôme Ardèche, grâce à la bijouterie Andrieu, unique distributeur des Georgettes à Valence, vous offre chaque jour du lundi au vendredi entre le 15 et le 26 mai, un bracelet de la collection "Les Georgettes". Ces bracelets 3 en 1 en plaqué Or ou Argent, se portent avec ou sans la bandelette cuir clipsable et réversible. Pour vous, nous avons choisi du bleu, comme la couleur de votre radio, et du blanc.

Les Georgettes cuir bleu et métal plaqué Argent © Radio France - Vincent Pillet

Et cette fois encore, France Bleu Drôme Ardèche privilégie le savoir-faire régional puisque ces bracelets qui connaissent un succès énorme partout dans le monde, sont fabriqués au Cheylard, au coeur de l'Ardèche.

Les Georgettes cuir blanc et métal plaqué Or © Radio France - Vincent Pillet

Mais pour gagner votre bracelet, ou celui que vous allez offrir à une Maman, il faut établir le meilleur score du jour dans le TicTac Ô Tac, le grand quizz contre la montre à 11H sur France Bleu Drôme Ardèche.