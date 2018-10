France Bleu Elsass et l'office du tourisme du Pays Rhénan vous invite au salon Offerte à Karlsruhe !

Offerta - Le salon du shopping et de l'aventure pour toute la famille!

Gagnez vos entrées en écoutant France Bleu Elsass ( www.francebleuelsass.fr ) et aussi en jouant sur notre page Facebook France Bleu Elsass !

Messe Karlsruhe à partir du 27.10. - 04.11.2018

En octobre, le parc des expositions de Karlsruhe sera transformé en un paradis du shopping avec un large éventail d’expositions, d’activités pour tous les âges et de nombreux événements.

Les sujets abordés vont des loisirs et mobilité (hall 1) à la construction et à l'information (hall 2), à Vivre et vivre (hall 3) et à Shopping & Enjoyment (dm-arena). Cette année, offrea sera tentante avec de nouveaux temps forts, tels que les thèmes spéciaux "Baking & Snacking" et "Bière artisanale", la zone spéciale "Mobilité expérientielle" et un "Goodie-bag" numérique. Environ 140 000 visiteurs sont attendus dans les halls d’exposition de Karlsruhe.

Sur neuf jours, Offerta présentera plus de 830 exposants dans les halls d'exposition de Karlsruhe!

L’Alsace du Nord vous donne rendez-vous au Salon Offerta du 27 octobre au 4 novembre 2018 : la randonnée pédestre et le cyclo touristique dans un écran de verdure, les plaisirs de la table des « Bredele » ou du « Flammkueche » jusqu’aux plats élaborés, sans oublier les vins d’Alsace.

Les offices de tourisme partenaires s’activent…

Tourisme Pays Rhénan, Tourisme Pays de Haguenau, Forêt et Terre de Potiers, Tourisme Pays de Seltz-Lauterbourg, avec la collaboration de l’association touristique Vis-à-Vis Eurodisctrict PAMINA.

Ein Besuch auf der offerta lohnt sich: Erlebe vielfältige Themenparks, attraktive Specials und ein vielfältiges Angebot. Entdecke die aktuellen Trends aus Technik, Sport und Style, Automobil, Hobby und Freizeit, Esskultur und Lebensart!

Plus d'informations sur le site Offerta