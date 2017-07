France Bleu Elsass vous offre vos entrées à Cigoland

Passez une journée en famille à Cigoland grâce à France Bleu Elsass.

Loin de la course folle aux manèges à forte sensation, le Parc Cigoland privilégie des attractions accessibles aux plus petits (2 à 12 ans) accompagnés de leur parents et grands parents tout en sensibilisant les différents publics aux écosystèmes spécifiques en Centre Alsace (Ried) et plus particulièrement à celui de la Cigogne Blanche. A Cigoland l’on peut observer des cigognes en liberté ou dans l’une des cinq volières du parc ainsi que de nombreuses autres espèces d’animaux entourées d’une nature verdoyante et diversifiée souvent très typique du Ried.

Un Parc où se conjuguent le plaisir de la fête et celui d’une immersion au coeur d’une nature vivante pleine de senteurs et de couleurs.

France Bleu Elsass vous offre 4 entrées au parc de loisirs Cigoland

Pour participer, il suffit de vous inscrire ci-dessous. Vous avez jusqu'au dimanche 30 juillet 2017 minuit pour valider votre participation au tirage final.