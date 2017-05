France Bleu en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse

Vendredi 02 juin, France Bleu Toulouse installe son studio au cœur de la Cité de l'Espace pour Ciel en Fête

A l'occasion du festival Ciel en Fête, France Bleu Toulouse s'installe à la Cité de l'Espace. "Voyage autour des planètes", c'est la thématique de cette 5 ème édition. Ateliers ludiques et techniques ouverts à tous, rencontres et échanges avec les acteurs du monde de l'astronomie et de l'espace, échange ou troc de matériel, concerts et même projection de films, un programme complet pour 3 jours gratuits.

La Station Mir à la Cité de l'Espace - Laurent Garcia

France Bleu Toulouse, en direct

Emission spéciale avec Sylvain Lecas et de nombreux invités, de 15h45 à 19h00.

Serge Gracieux, Muséographe et médiateur de la Cité de l'Espace

Sylvie Vauclair, astrophysicienne

Laurent Bernadac, inventeur du violon 3D Varius

Luc Labenne, chasseur de météorites

Jean-Philippe Uzan, cosmologiste

Sébastien Vauclair, astronome et organisateur de Ciel en fête

Jean-Baptiste Desbois, directeur Cité de l'Espace

Thomas Pesquet, vivez son retour en direct

Après 6 mois passés à bord de la Station spatiale Internationale (ISS), Thomas Pesquet revient sur Terre ce vendredi 02 juin. Dès 15h45, vivez en direct son retour sur Terre, pour un atterrissage prévu à 16h09 dans les plaines du Kazakhstan. A cette occasion, la Cité de l'Espace est en accès libre dès 10h et propose des animations spéciales. Un retour sur Terre à suivre également en live vidéo :