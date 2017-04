France Bleu en direct de la Foire Internationale de Toulouse

Du 15 au 24 avril, France Bleu Toulouse vous fait vivre la Foire Internationale de Toulouse

France Bleu Toulouse installe son studio au cœur de la Foire Internationale de Toulouse. Du 15 au 24 avril, vous ne raterez rien de cet événement majeur du printemps toulousain, le premier événement commercial de la Région Occitanie.

France Bleu en direct du 17 au 21 avril

A 12h20, Eva Kopp vous fait découvrir les stands les plus insolites et teste pour vous l'intégralité des spécialités gastronomiques!

De 16h00 à 19h00, ça vaut le détour en direct de la Foire, au cœur du hall 3. Retrouvez Sylvain Lecas et Eva Kopp et leurs nombreux invités. Venez nous voir et faites vous prendre en photo... à Cuba !

La Foire Internationale de Toulouse

Pendant 10 jours et sur 90 000 mètres carrés, 600 exposants sont à découvrir pour s'équiper, se divertir, se rencontrer, se régaler.

Foire Internationale de Toulouse

Espace de la Randonnée (Hall 4)

Espace Petite Enfance (Hall 1)

La culture geek (Hall 2)

Le Pays Basque s'installe à Toulouse (Hall 3)

Le made in Sud-Ouest à l'honneur (Hall 3)

Le village de l'économie sociale et solidaire (Hall 4)

Meet up youtoubers (Hall 4)

Le Village des Sports (Hall 4)

L'espace bien-être & santé beauté (Hall 1)

Tous les jours de 10h à 19h non-stop. Nocturnes dimanche 16 et vendredi 21 avril jusqu'à 22h. Accès et transports : plus d'infos.

Hola Cuba !

Vibrez au rythme de Cuba : ambiance latine contagieuse, héritage colonial omniprésent, plages tropicales ou campagne sauvage.. flânez dans les rues de la Havane grâce à l'exposition Hola Cuba (Hall 2) pour un dépaysement assuré.