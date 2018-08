France Bleu Gard Lozère cherche sa voiture de reportage pour silloner les routes gardoises et lozèriennes

Pour sa nouvelle émission, dès septembre prochain, France Bleu Gard Lozère va sillonner les routes du Gard et de la Lozère et recherche actuellement sa voiture de reportage.

URGENT : Dans le cadre de sa nouvelle émission de rentrée , France Bleu Gard Lozère recherche une voiture en prêt pour ses reportages multimédias vidéos et photos dans les villes et villages du Gard et de la Lozère.

Méhari, 2 CV, 4 L, van Volkswagen des années 60/70 … le véhicule doit être bleu de préférence.

Vous êtes un particulier passionné de voitures anciennes, vous faites partie d'un club auto-retro ou vous êtes propriétaire d'un garage, on compte sur vous !

Si vous êtes un garage, nous pouvons bien entendu établir une convention de partenariat.

Pour tout contact : nicolas.varenne@radiofrance.com

MERCI !