L’esplanade Charles de Gaulle à Nîmes devient les 25, 26 et 27 mai le centre de la galaxie BD. Le Festival de la BD présente plus de 40 auteurs et dessinateurs, pour tous les goûts et tous les âges.

Débats, projections, expositions, ateliers, concerts, performance rythmeront les séances de signatures pendant tout le week-end des 25, 26 et 27 mai sur l’esplanade Charles de Gaulle à Nîmes.

Exposition : Hommage aux agents spatiaux-temporels Valérian et Laureline

Les agents spatiaux-temporels Valérian et Laureline seront à l’honneur puisque le parrain de cette édition n’est autre que le dessinateur culte de la série Valérian : Jean-Claude Mézières.

Une exposition mêlant des reproductions en grand format des univers de Valérian et Laureline ainsi qu’un film expliquant le travail du créateur seront présentés sur le site alors qu’une projection au cinéma Le Sémaphore de « Valérian et la cité des mille planètes » de Luc Besson complètera le programme.

Animations enfants

Les trois journées de festival seront ponctuées de séances de coloriage sur un grand « mur » dédié et d’ateliers d’initiation à la BD à destination des enfants.

Au chapitre des expositions, on retrouvera une série d’énigmes à destination des enfants autour du monde des Schtroumpfs et, romanité oblige, une exposition dédiée à la série « Il était une fois l’homme : Rome » (Tome 4) dont l’un des dessinateurs, Jean Barbaud, est présent au Festival.

Rencontres autour de la BD

La scène située au cœur de l’esplanade permettra des rencontres et des déclinaisons autour de la Bande Dessinée :

Débats avec les auteurs qui présenteront leurs oeuvres lors d’interviews sur le Forum BD,

Battle impro-dessinées en présence de dessinateurs et comédiens,

Concert autour de musiques issues de la Bande Dessinée (avec le pianiste Raphaël Lemonnier, le saxophoniste David Caulet et le multi-instrumentiste Marc Simon).

Forum, dédicaces

Partenaires du Festival, les libraires spécialisés BD participent cette année encore au programme d’animations inédites que la ville de Nîmes a mis en place pour soutenir la redynamisation des commerces de l’Ecusson.

Les librairies la Bulle, Pop Up et Cie, BéDéphile et Peter Pan accueilleront sur leurs stands le temps du Festival les quarante auteurs présents. Bien sûr les inévitables séances de dédicaces seront l’occasion de discuter avec les auteurs et de découvrir l’ensemble de leurs œuvres.

S’y ajoutent les quatre auteurs invités (Hervé Loiselet, Benoît Blary, Philippe Glogowski et Perez y Cid) par la Légion étrangère sur un stand dédié.

Le festival de la Biennale BD de Nîmes 2018, les 25, 26 et 27 mai, un événement France Bleu Gard Lozère !