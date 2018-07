Du 1er au 4 aout ce sont les Rencontres Musicales du Malzieu ! Depuis bientôt six ans, au cœur de ce village médiéval de Lozère, ce sont quatre journées où artistes et public vivent dans l'échange, le partage et l'interaction avec toutes formes d'art.

Du 1er au 4 aout, France Bleu Gard Lozère vous invite à découvrir les 6emes Rencontres Musicales du Malzieu en haute Lozère.

Cette édition 2018 vous propose une nouvelle fois de vous faire découvrir des styles très variés, du classicisme viennois à l'opéra italien, en passant par la musique légère d'opérettes françaises et par certaines des plus célèbres chansons napolitaines. Mozart, Haydn, Chopin, Yvain, Poulenc ou encore Verdi seront à l'honneur, sans oublier les compositeurs plus récents, tels Gardel, Piazzolla... Le festival s'enrichit également cette année de la venue de concertistes internationaux, comme le pianiste Denis Pascal, les violoncellistes Marie-Paule Milone et Aurélien Pascal, ainsi que le ténor Rémy Poulakis.

Cette sixième édition présentera également plusieurs ateliers et actions pédagogiques, ainsi qu’un concert en maison de repos. Et place à la nouveauté cette année avec l'apparition des Matinales, au sein de la chapelle Saint-Vincent-de-Paul de l'ancien hospice, qui permettront d'ancrer encore un peu plus la musique au sein du merveilleux patrimoine historique du Malzieu.

Le théâtre quant à lui s'invitera une nouvelle fois sur la place des Ursulines lors de la troisième soirée pour vous proposer une création inédite autour du célébrissime Georges Feydeau !

les 6emes Rencontres Musicales du Malzieu, du 1er au 4 aout 2018, un événement France Bleu Gard Lozère !