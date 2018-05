Théâtre d’impro, humour, comédie dramatique, magie, concert, one man show... Les Vendredis de l'Agglo c'est un spectacle tous les vendredis soirs à 20h45 dans une commune de l'agglo de Nîmes, de janvier à décembre. Les mois de juillet, août et les week-end de feria et Noël sont "off".

Vendredi 4 mai - 20h45 - Bernis (salle polyvalente)

PASTICHES

Avec : Hervé Tirefort

Tout public dès 12 ans - Durée 1h20 - Humour musical

Le chansonnier imitateur Hervé Tirefort vous propose un florilège de pastiches, de goguettes, de petits sketchs. Des chansons inédites cuisinées au piano, écrites à la manière des plus grands artistes d’hier et d’aujourd’hui (Brassens, Brel, Lapointe, Ferré côtoient Cabrel, Goldman, Higelin, Jonasz, M, Charlelie Couture...). C’est drôle (le sommet du G vin), décalé (le tronçonneur de lits las), émouvant parfois (Charlie).

Vendredi 4 mai à 20h45, Salle polyvalente à Bernis.

Entrée gratuite.

Billets à retirer le soir même dès 20h00, dans la limite des places disponibles.

Infos et renseignements : www.nimes-metropole.fr ou au 07 64 07 41 75.

Les Vendredis de l'Agglo, un événement France Bleu Gard Lozère !