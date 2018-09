Théâtre d’impro, humour, comédie dramatique, magie, concert, one man show... Les Vendredis de l'Agglo c'est un spectacle tous les vendredis soir à 20h45 dans une commune de l'agglo de Nîmes, de janvier à décembre.

Vendredi 21 septembre – 20h45 – Salle des fêtes de Cabrières

¡ DOLORES ! UN ESPECTACULO TOTAL

Avec Jean-Christophe Coutaud.

Tout public - Durée 1h15 - Théâtre burlesque.

Dolores, la danseuse de flamenco la plus connue au monde se produit une nouvelle fois tout près de chez vous !

Elle revient de sa dernière tournée internationale et elle est heureuse de partager avec vous sa propre vision du flamenco. Le flamenco « made in Dolores » ! Et elle parle de sa vie d’artiste, de sa carrière... ¡ Atencion ! Dolores est un être extrêmement complexe ! Elle recherche l’amour unique et total ! ¡ Cuidado ! Il se peut que ce soit vous !

¡ DOLORES ! UN ESPECTACULO TOTAL

Vendredi 21 septembre à 20h45, salle des fêtes de Cabrières.

Tout public.

Entrée gratuite.

Billets à retirer le soir même dès 20h00, dans la limite des places disponibles.

Infos et renseignements : www.nimes-metropole.fr ou au 07 64 07 41 75.

France Bleu Gard Lozère partenaire des Vendredis de l'Agglo

Les Vendredis de l'Agglo, un événement France Bleu Gard Lozère !