Théâtre d’impro, humour, comédie dramatique, magie, concert, one man show... Les Vendredis de l'Agglo c'est un spectacle tous les vendredis soir à 20h45 dans une commune de l'agglo de Nîmes, de janvier à décembre. Les mois de juillet, août et les week-ends de feria et Noël sont "off".

Vendredi 20 avril – 20h45 – Clarensac – Foyer municipal

Le voisin

De et Avec Benoit Turjman.

Mime - Tout public dès 7 ans - Durée 1h.

Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, et malheureusement à côté de chez vous ! Pantalon trop court, cheveux gras et vieux garçon, il fait fuir les filles et attire les ennuis. Pourtant ce soir, sa vie va basculer. Il va bousculer son quotidien et révéler d’insoupçonnables talents. En soirée pour célibataires, à Noël ou même en milieu sauvage, comment ne pas s’attacher à ce personnage maladroit, en quête d’amour... Sans un mot, Le Voisin vous emporte dans une comédie hilarante. On en ressort... heureux !

Vendredi 20 avril à 20h45, au foyer de Clarensac.

Tout public.

Entrée gratuite.

Billets à retirer le soir même dès 20h00, dans la limite des places disponibles.

Infos et renseignements : www.nimes-metropole.fr ou au 07 64 07 41 75.

Les Vendredis de l'Agglo, un événement France Bleu Gard Lozère !