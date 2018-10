Théâtre d’impro, humour, comédie dramatique, magie, concert, one man show... Les Vendredis de l'Agglo c'est un spectacle tous les vendredis soirs à 20h45 dans une commune de l'agglo de Nîmes, de janvier à décembre.

Madame Magnon, le retour

Vendredi 12 Octobre à 20h45 au Foyer de Fons-Outre-Gardon, rue Louis Garimond.

Tout public - Durée 1h.

De Catherine Praud, par la Cie La Belette.

On entend toujours parler de l'homme de Cro-Magnon, et sa femme dans tout ça ?

Condamnée à balayer la caverne et à surveiller le feu en attendant son chasseur de mari ?

Découvrez une femme préhistorique loin des clichés : forte, autonome et drôle. Forcément anachronique ! Les relations entre les hommes et les femmes ont-elles tellement évolué depuis 35000 ans ?

Difficile de ne pas sourire quand elle nous raconte sa vie au temps des cavernes pas bien différente de celle que nous vivons dans nos grottes ultra connectées du XXIe siècle.

Entrée gratuite.

Billets à retirer le soir même dès 20h00, dans la limite des places disponibles.

Infos et renseignements : www.nimes-metropole.fr ou au 07 64 07 41 75.

