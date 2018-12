France Bleu Gard Lozère partenaire des Vendredis de l'Agglo – Garons, le 7 décembre

Théâtre d’impro, humour, comédie dramatique, magie, concert, one man show... Les Vendredis de l'Agglo c'est un spectacle tous les vendredis soirs à 20h45 dans une commune de l'agglo de Nîmes, de janvier à décembre.

Issue de secours

Vendredi 7 décembre, 20h45 à la salle des fêtes de Garons.

Théâtre comédie - Tout public dès 7 ans - Durée 1h15.

Par Les 7 Fromentins. De et avec Benjamin Isel / Hadrien Berthaut. Mise en scène de Georges Beller, assisté de Barbara Lamber.

Résumé

Entre « Y a-t-il un pilote dans l’avion ? » et l’humour décalé des Monty Python, Issue de Secours vous entraîne dans une avalanche de rires provoquée par des gags totalement absurdes ! Embarquez avec les pilotes les plus loufoques que l’aviation ait connu ! Issue de Secours, c’est l’histoire du dernier vol d’un pilote émérite et de son copilote plein d’ambition, qui souhaite lui succéder ! Plus de dix ans passés côte à côte à sillonner le monde : Paris, Londres, New-York, Miami, Tokyo, Sydney... Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin... Et ce qui devait être un dernier vol agréable et joyeux entre nos deux compères va se transformer en véritable cauchemar...

Issue de secours

Vendredi 7 décembre, 20h45 à la salle des fêtes de Garons.

Tout public.

Entrée gratuite.

Billets à retirer le soir même dès 20h00, dans la limite des places disponibles.

Infos et renseignements : www.nimes-metropole.fr ou au 07 64 07 41 75.

Le Secours Populaire du Gard sera présent pour une collecte de jouets, n'hésitez pas à en apporter.