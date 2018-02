Théâtre d’impro, humour, comédie dramatique, magie, concert, one man show... Les Vendredis de l'Agglo c'est un spectacle tous les vendredis soirs à 20h45 dans une commune de l'agglo de Nîmes, de janvier à décembre. Les mois de juillet, août et les week-end de feria et Noël sont "off".

Vendredi 23 février – 20h45 La Calmette (Halle des sports)

Les Colocataires

De et avec Yoann Chabaud, Delphine Grand, Coralie Lascoux et Matthias Bensa. Mise en scène de Yoann Chabaud.

Théâtre d'improvisation - Tout public - Durée 1h

Depuis 6 ans, Les Colocataires en virtuoses de la scène inventent avec brio des situations cocasses, improbables ou simplement véridiques, au sein de leur colocation. Les relations se nouent, les psychologies s’affrontent, les répliques font mouche et les rires fusent. Souvent pris à parti, le public participe activement à leurs impros et leur met de sérieux bâtons dans les roues.

Il y a Delphine, la belle psychorigide qui se prend pour Beyoncé, Yoann, l’attachant fan gay de Lara Fabian, Coralie, l’intello frapadingue et Matthias, le bobo fou au rire communicatif.

Chaque soir, nos Colocataires se retrouvent pour se mettre en danger et improviser avec beaucoup de joie et d’humour sur des thèmes donnés par le public. Ils sont beaux, drôles et complètement fous ! Un spectacle qui rend heureux, tout simplement.

Les Colocataires , vendredi 23 février à 20h45 à la Halle des sports de La Calmette (chemin de la croix des cocons).

, vendredi 23 février à 20h45 à la Halle des sports de La Calmette (chemin de la croix des cocons). Tout public.

Entrée gratuite.

Billets à retirer le soir même dès 20h00, dans la limite des places disponibles.

Infos et renseignements : www.nimes-metropole.fr ou au 07 64 07 41 75.

Les Vendredis de l'Agglo, un événement France Bleu Gard Lozère !