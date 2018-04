Théâtre d’impro, humour, comédie dramatique, magie, concert, one man show... Les Vendredis de l'Agglo c'est un spectacle tous les vendredis soir à 20h45 dans une commune de l'agglo de Nîmes, de janvier à décembre. Les mois de juillet, août et les week-ends de feria et Noël sont "off".

Vendredi 27 avril - 20h45 – La Rouvière (Foyer socio-culturel)

Blanches

Par La Compagnie des Mots pour dire, Avec Clémence REPKAT et Noëlle DI SANTO.

Tout public dès 10 ans - Durée 1h.

Ouais, petite fille de 10 ans passe le plus clair de son temps avec Mémé Blanche, son excentrique grand-mère. Ensemble elles jouent, vont à la guinguette, échangent, se confient. Mémé Blanche a besoin de compagnie et elle commence sérieusement à dérailler ! Ce dialogue drôle et touchant, raconte le lien fort entre une petite fille et sa grand-mère, met des mots simples et tendres sur la mort, la maladie, la transmission, l’envol vers l’âge adulte, l’ouverture sur le monde extérieur.

Clémence Repkat et Noëlle Di Santo jouent Blanches le 27 avril à La Rouvière - Compagnie des mots pour dire

Blanches

Vendredi 27 avril à 20h45, Foyer socio-culturel de La Rouvière.

Tout public.

Entrée gratuite.

Billets à retirer le soir même dès 20h00, dans la limite des places disponibles.

Infos et renseignements : www.nimes-metropole.fr ou au 07 64 07 41 75.

Les Vendredis de l'Agglo, un événement France Bleu Gard Lozère !