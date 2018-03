Théâtre d’impro, humour, comédie dramatique, magie, concert, one man show... Les Vendredis de l'Agglo c'est un spectacle tous les vendredis soirs à 20h45 dans une commune de l'agglo de Nîmes, de janvier à décembre. Les mois de juillet, août et les week-end de feria et Noël sont "off".

Vendredi 16 mars - 20h45 - Langlade

Melting Pot, de et avec Karim Duval

One Man Show - Tout public - Durée 1h15.

Karim part à la recherche de ses origines... mais surtout de sa vocation. Du Nord au Sud et d’Orient en Occident, de la prestigieuse École Centrale à la scène, on se laisse emporter par son histoire, entre stand-up tantôt sucré, tantôt acide, et confidences teintées de slam et de guitare. Sur sa route, des personnages drôles et libérateurs, qu’il campe avec brio, passant de l’un à l’autre avec une aisance déroutante. Du professeur de musique roumain adepte du silence, à l’athlète marocain sans-papiers aux "JO de Gibraltar", en passant par le PDG des vendeurs de roses à la sauvette, ce comédien "tricéphale" puise son plaisir dans une palette de voix, d’accents et de corps à son image : colorée !

Autochtone et étranger dans "ses propres pays", il livre un regard à la fois léger et cynique sur la vie ; nourri de ce mélange improbable de cultures et d’un parcours professionnel atypique. Toujours élégant, jamais vulgaire, ce citoyen du Monde contourne la facilité des clichés communautaires. Lui-même n’appartenant... à aucune communauté !

Melting Pot, de et Avec Karim Duval

Vendredi 16 mars à 20h45, Salle polyvalente, route des Pinèdes, Langlade.

Tout public.

Entrée gratuite.

Billets à retirer le soir même dès 20h00, dans la limite des places disponibles.

Infos et renseignements : www.nimes-metropole.fr ou au 07 64 07 41 75.

Les Vendredis de l'Agglo, un événement France Bleu Gard Lozère !