Théâtre d’impro, humour, comédie dramatique, magie, concert, one man show... Les Vendredis de l'Agglo c'est un spectacle tous les vendredis soirs à 20h45 dans une commune de l'agglo de Nîmes, de janvier à décembre.

Le Choix des Âmes

- Vendredi 26 octobre, Salle Polyvalente, Chemin du puits Saint Martin, Montagnac.

- Comédie dramatique - Tout public dès 10 ans - Durée 1h10.

- Par La Tite Compagnie - De Stéphane Titeca - Avec Alexis Desseaux et Stéphane Titeca - Mise en scène de Valérie Lesage.

Résumé

1916, Verdun. Dans un trou d’obus, deux hommes que tout oppose : Raoul, soldat français revanchard et un peu simple, Franz, soldat allemand musicien et humaniste. Avec eux, un violoncelle. Pour sortir de cet univers sombre et sordide, les deux ennemis ont besoin l’un de l’autre. La musique et l’âme de l’instrument les renverront à leur humanité. Ils devront oublier leurs peurs, dépasser leur haine, se faire confiance malgré leurs différences. Mais quel avenir pour ceux qui font le Choix des Âmes ? À travers cette fable humaniste plus que jamais d’actualité, deux hommes font le choix du violoncelle plutôt que la baïonnette, la vie plutôt que la barbarie.

Le Choix des Âmes

Vendredi 26 octobre à 20h45 à la Salle Polyvalente de Montagnac.

Tout public.

Entrée gratuite.

Billets à retirer le soir même dès 20h00, dans la limite des places disponibles.

Infos et renseignements : www.nimes-metropole.fr ou au 07 64 07 41 75.