Théâtre d’impro, humour, comédie dramatique, magie, concert, one man show... Les Vendredis de l'Agglo c'est un spectacle tous les vendredis soirs à 20h45 dans une commune de l'agglo de Nîmes, de janvier à décembre. Les mois de juillet, août et les week-end de feria et Noël sont "off".

Vendredi 23 mars - 20h45 - Rodilhan - Espace Bernard Fabre.

La parenthèse du Mimosa

Par la Compagnie des 100 têtes

De Grégoire Aubert

Avec Camille Lebreton et Grégoire Aubert

Mise en scène de Lorène Hartmann

Tout public dès 8 ans - Durée 1h15

3 heures du matin au bar Le Mimosa. Derrière le zinc, Frank est seul. Il boit. Il range. Débarque Anne. Seule. Elle veut boire. Elle dérange. La pluie est drue dehors. Le malaise et l’incommunicabilité sont rudes à l’intérieur. Entre celle qu’on n’attend pas et celui qui n’attend plus rien, le petit jeu du chat et de la souris réveille des blessures mal cicatrisées...

La parenthèse du Mimosa

Vendredi 23 mars à 20h45, Espace Bernard Fabre à Rodilhan

Tout public.

Entrée gratuite.

Billets à retirer le soir même dès 20h00, dans la limite des places disponibles.

Infos et renseignements : www.nimes-metropole.fr ou au 07 64 07 41 75.

Les Vendredis de l'Agglo, un événement France Bleu Gard Lozère !