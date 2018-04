Théâtre d’impro, humour, comédie dramatique, magie, concert, one man show... Les Vendredis de l'Agglo c'est un spectacle tous les vendredis soirs à 20h45 dans une commune de l'agglo de Nîmes, de janvier à décembre. Les mois de juillet, août et les week-end de feria et Noël sont "off".

Vendredi 6 avril - 20h45 - Rodilhan - Espace Bernard Fabre

Vous plaisantez Monsieur Tanner

De Jean-Paul Dubois

Avec Roch-Antoine Albaladéjo

Tout public dès 12 ans - Durée 1h15

Avant d’hériter de la maison familiale, Paul Tanner menait une existence paisible. Mais depuis qu’il a décidé de la restaurer, rien ne va plus ! Maçons déments, couvreurs délinquants, électriciens fous, tous semblent s’être donné le mot pour lui rendre la vie impossible. Chronique d’un douloureux combat, galerie de portraits terriblement humains : le récit véridique d’un chantier infernal, coloré d’une bonne dose d’humour... Noir.

Entrée gratuite.

Billets à retirer le soir même dès 20h00, dans la limite des places disponibles.

Infos et renseignements : www.nimes-metropole.fr ou au 07 64 07 41 75.

Les Vendredis de l'Agglo, un événement France Bleu Gard Lozère !